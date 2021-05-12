Рио Фердинанд прокомментировал решение Антонио Валенсии завершить карьеру

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отреагировал на новость о том, что полузащитник Луис Антонио Валенсия решил повесить бутсы на гвоздь.
«Какая карьера, какой игрок, какой мужчина… Луис — один из самых скромных людей, которых я знаю. Болезненно застенчивый, но всегда заставлял меня улыбаться от того, каким застенчивым он был!
Нельзя не отметить, что он невероятный профессионал, всегда делал дополнительные подходы в спортзале (чтобы он мог выглядеть как я). С удовольствием играл с тобой. Наслаждайся выходом на пенсию, Тонио», — написал Фердинанд на своей странице в "Твиттере".
Фотографию можно увидеть на странице Рио Фердинанда в "Твиттере".
Луис Валенсия начинал карьеру на родине — в Эквадоре. После этого полузащитник переехал в Европу, где выступал за «Вильярреал» и «Уиган». С 2009 по 2019 год эквадорец был игроком «Манчестер Юнайтед». В составе манкунианцев провёл 339 матчей, забил 25 мячей и отдал 62 результативные передачи. В 2019 году перешёл в мексиканский клуб «ЛДУ Кито», за который играл на протяжении сезона-2019/2020. Последним клубом в карьере Валенсии стал «Керетаро».
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