Гильерме: до перерыва у «Локомотива» ничего не получалось

Голкипер «Локомотива» Гильерме прокомментировал завоевание московской командой Кубка России в матче с «Крыльями Советов» (3:1).
«Не удивлены, что соперник прессинговал. И правда, что до перерыва у нас ничего не получалось. Перед матчем мы смотрели много видео про «Крылья» и не удивлены, что в первом тайме они прессинговали.
После перерыва мы изменили игру. В перерыве произошёл разговор с тренером, да и между игроками. Мы были уверены, что мы сильнее. Но и мысли не было, что уедем отсюда без Кубка. Мы, как и фанаты, молодцы, всех поздравляю», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.
В финальном матче Кубка России «Локомотив» встречался с «Крыльями Советов». Игра прошла на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась победой железнодорожников со счётом 3:1.
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