Джордан Хендерсон пропустит остаток сезона, но может вернуться к Евро-2020

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что капитан команды полузащитник Джордан Хендерсон пропустит остаток сезона из-за травмы, а также ответил на вопрос о возможном участии футболиста в предстоящем розыгрыше чемпионата Европы.
«Очевидно, ситуация Хендерсона сильно отличается от той, что у ван Дейка. Сейчас он не играет и не тренируется полноценно, так что решение будет за Джорданом и Гаретом Саутгейтом. Но, думаю, шансы есть — к сожалению не для нас, но хотя бы для Англии», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».
Напомним, Хендерсон получил травму в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном», в котором «Ливерпуль» на своём поле проиграл со счётом 0:2. Встреча состоялась 20 февраля.
Сборной Англии, за которую выступает Хендерсон, на Евро-2020 предстоит выступить в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией.
Видео красивого гола Хендерсона в ворота «Кристал Пэлас»:
- 13 мая 2021
-
00:51
-
00:50
-
00:40
-
00:27
-
00:21
-
00:20
-
00:13
-
00:10
- 12 мая 2021
-
23:59
-
23:52
-
23:44
-
23:36
-
23:33
-
23:29
-
23:24
-
23:20
-
23:20
-
23:16
-
23:16
-
23:15
-
23:12
-
23:11
-
23:07
-
23:04
-
22:59
-
22:58
-
22:56
-
22:53
-
22:52
-
22:46
-
22:35
-
22:33
-
22:30
-
22:28
-
22:27