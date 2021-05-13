Джордан Хендерсон пропустит остаток сезона, но может вернуться к Евро-2020

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что капитан команды полузащитник Джордан Хендерсон пропустит остаток сезона из-за травмы, а также ответил на вопрос о возможном участии футболиста в предстоящем розыгрыше чемпионата Европы.



«Очевидно, ситуация Хендерсона сильно отличается от той, что у ван Дейка. Сейчас он не играет и не тренируется полноценно, так что решение будет за Джорданом и Гаретом Саутгейтом. Но, думаю, шансы есть — к сожалению не для нас, но хотя бы для Англии», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».



Напомним, Хендерсон получил травму в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном», в котором «Ливерпуль» на своём поле проиграл со счётом 0:2. Встреча состоялась 20 февраля.



Сборной Англии, за которую выступает Хендерсон, на Евро-2020 предстоит выступить в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией.

Видео красивого гола Хендерсона в ворота «Кристал Пэлас»: