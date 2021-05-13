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«ПСЖ» провёл переговоры с «Ренном» по трансферу 18-летнего полузащитника Камавинги

«ПСЖ» провёл переговоры с «Ренном» по трансферу 18-летнего полузащитника Камавинги
Футбол / Франция 0

Несколько европейских клубов продолжают борьбу за 18-летнего полузащитника «Ренна» Эдуарду Камавингу.

Как сообщает издание L'Equipe, мадридский «Реал» не оставляет попыток заключить сделку с французским клубом и самим игроком. Однако после встречи «ПСЖ» и «Ренна» в рамках чемпионата Франции между руководителями клубов прошла беседа, в которой шла речь о переходе футболиста. Контракт Камавинги истекает летом 2022 года, поэтому команда ищет варианты продажи игрока по приемлемой цене.

«Реал» и «Бавария» ждут ответа по своим предложениям на сумму чуть менее € 60 млн. Отмечается, что немецкий клуб откажется от притязаний на футболиста, если «Ренн» начнёт торги за Камавингу. Также ранее сообщалось об интересе «Барселоны» к 18-летнему французу.

Камавинга провёл 37 матчей за «Ренн» во всех турнирах в этом сезоне, сумев отличиться один раз и отдать три голевые передачи.

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