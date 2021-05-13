Джейми Реднапп: это был прекрасный вечер для «Лестера», «Ливерпуля» и «Вест Хэма»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Реднапп оценил борьбу за места в Лиге чемпионов в концовке розыгрыша английской Премьер-лиги. Вчера, 12 мая, «Челси» дома проиграл «Арсеналу» со счётом 0:1. В турнирной таблице команда Томаса Тухеля занимает четвёртое место (64 очка), отставая на два очка от «Лестер Сити». На пятой позиции — «Вест Хэм Юнайтед» (58), на шестой — «Ливерпуль» (57). Сегодня, 13 мая, подопечные Юргена Клоппа сыграют с «Манчестер Юнайтед».

«Если «Ливерпуль» победит, то, думаю, сможет набрать максимум очков в оставшихся играх. Это сделает их фаворитами в борьбе за место в топ-4. Но всё так непредсказуемо, мы не знаем, что случится. Это был прекрасный вечер для «Лестера», «Ливерпуля» и «Вест Хэма». Они понимают, что шансы на Лигу чемпионов есть.

Мы все думали, что «Челси» возьмёт три очка. Теперь ситуация изменилась. У «Ливерпуля» впереди важная игра. Если они заработают три очка, то поверят, что им по силам попасть в четвёрку», — цитирует Реднаппа Mirror.

Видеообзор матча «Челси» — «Арсенал»