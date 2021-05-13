Месси может подписать новый контракт с «Барселоной» после Кубка Америки

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси склонен подписать новый контракт с клубом, но после окончания Кубка Америки.
Как сообщает издание Sport.es со ссылкой на El Larguero, существует вариант, при котором аргентинский футболист сконцентрируется на выступлении на Кубке Америки 2021 года, и только затем приступит к переговорам о новом соглашении с «Барселоной».
Также новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет дождаться окончания аудита, который подробно опишет финансовое состояние клуба, после которого он сможет предложить контракт Месси. В «Барсе» не уверены, что информация поступит в ближайшие дни, что затрудняет скорое решение вопроса.
Помимо финансовой составляющей, Месси интересует спортивная часть проекта: кто будет тренером, какие игроки придут, а какие останутся.
Напомним, контракт Месси с «Барселоной» заканчивается 30 июня 2021 года. 33-летний аргентинец всю карьеру провёл в составе каталонского клуба. Кубок Америки пройдёт в Аргентине и Колумбии с 11 июня по 10 июля 2021 года.
- 13 мая 2021
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