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Месси может подписать новый контракт с «Барселоной» после Кубка Америки

Месси может подписать новый контракт с «Барселоной» после Кубка Америки
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси склонен подписать новый контракт с клубом, но после окончания Кубка Америки.

Как сообщает издание Sport.es со ссылкой на El Larguero, существует вариант, при котором аргентинский футболист сконцентрируется на выступлении на Кубке Америки 2021 года, и только затем приступит к переговорам о новом соглашении с «Барселоной».

Также новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет дождаться окончания аудита, который подробно опишет финансовое состояние клуба, после которого он сможет предложить контракт Месси. В «Барсе» не уверены, что информация поступит в ближайшие дни, что затрудняет скорое решение вопроса.

Помимо финансовой составляющей, Месси интересует спортивная часть проекта: кто будет тренером, какие игроки придут, а какие останутся.

Напомним, контракт Месси с «Барселоной» заканчивается 30 июня 2021 года. 33-летний аргентинец всю карьеру провёл в составе каталонского клуба. Кубок Америки пройдёт в Аргентине и Колумбии с 11 июня по 10 июля 2021 года.

Месси устраивают условия продления контракта, предложенные руководством «Барселоны»
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