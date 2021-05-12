Месси устраивают условия продления контракта, предложенные руководством «Барселоны»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси может остаться в каталонском клубе. По информации Diario Sport, президент «Барсы» Жоан Лапорта несколько раз встречался с отцом и агентом футболиста Хорхе Месси. Отмечается, что уже в ходе первых переговоров стороны приходят к согласию.

Лапорта объяснил, какие условия он готов предложить Месси, и это предложение было одобрено семьёй футболиста. При этом, несмотря на достигнутый прогресс, детали ещё нуждаются в уточнении.

Сообщается, что Месси сейчас ближе, чем когда-либо, к тому, чтобы остаться, хотя окончательное соглашение ещё далеко.

Ранее говорилось, что Месси близок к продлению контракта с «Барселоной» до 2023 года. Лео якобы готов снизить нынешний оклад на 50%, если клуб подпишет с ним соглашение на два года, которое будет предусматривать последующий переезд в MLS и роль представителя клуба в США. После возвращения из Штатов аргентинец хочет получить должность в структуре «Барселоны».