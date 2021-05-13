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Лаутаро Мартинес извинился перед командой и Конте за поведение во время игры с «Ромой»

Лаутаро Мартинес извинился перед командой и Конте за поведение во время игры с «Ромой»
Футбол / Италия 0

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес извинился перед командой и тренером Антонио Конте за поведение во вчерашнем матче против «Ромы» (3:1).

Аргентинский нападающий на 35-й минуте заменил травмированного Алексиса Санчеса, Конте не понравилась игра Мартинеса, и он решил сделать обратную замену на 77-й минуте. 23-летний футболист не пожал руку тренеру, а затем выглядел злым, сидя на скамейке.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что Лаутаро немедленно извинился перед командой в раздевалке, а также после сегодняшней тренировки в спортивном центре «Интера» состоится общекомандное барбекю, которое сделает сам футболист.

В нынешнем сезоне Лаутаро Мартинес провёл 46 матчей во всех турнирах, забив 18 мячей и отдав девять голевых передач.

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