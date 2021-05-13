КДК дисквалифицировал начальника команды «Спартака» за агрессивное поведение
Состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, сообщает пресс-служба организации.
КДК рассмотрел события из матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Химки» (2:1). По итогам заседания было принято решение дисквалифицировать начальника команды хозяев Василия Козловцева на две встречи за агрессивное поведение. Уточняется, что он бросал предметы в адрес соперника.
Напомним, ранее Козловцев оказался в центре скандала после матча «Спартака» с «Локомотивом» (0:2). На камеру попал момент, когда начальник команды железнодорожников Станислав Сухина заходит в судейскую комнату, несмотря на запрет. Однако впоследствии выяснилось, что представитель красно-белых делал так же.
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