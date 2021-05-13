Гвардиола: Клопп сделал меня лучше, он заставил много думать о матчах и соперниках
Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценил роль соперничества с Юргеном Клоппом в своём тренерском развитии.
«Я восхищаюсь им. Клопп был для меня источником вдохновения, он сделал меня лучше через свои команды – «Боруссию» и «Ливерпуль». Заставил меня много думать о матчах и соперниках. Большое ему спасибо, очень ценю его», — приводит слова Гвардиолы издание Manchester Evening News.
Напомним, Хосеп Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год. Три сезона, с 2013 по 2016 год, испанец был главным тренером мюнхенской «Баварии». В Бундеслиге Гвардиола регулярно пересекался с дортмундской «Боруссией» Клоппа. С июля 2016 года Хосеп тренирует «Манчестер Сити», который соперничает в АПЛ с «Ливерпулем» Юргена.
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