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«Марсель» заинтересован в услугах Бога

«Марсель» заинтересован в услугах Бога
Футбол / Италия 0

Атакующий полузащитник «Сассуоло» Жереми Бога близок к смене клубной прописки. В услугах 24-летнего ивуарийца заинтересован «Марсель», который планирует глобальную перестройку команды по окончании нынешнего сезона.

По сведениям Foot Mercato, «провансальцы» готовы выложить за Бога около € 24 млн. За игроком также следит другой французский клуб — «Лион».

Ранее сообщалось, что в услугах Жереми Бога заинтересованы «Наполи» и туринский «Ювентус», но до официальных предложений по игроку дело пока что не доходило.

В сезоне-2020/2021 Бога провёл за «Сассуоло» 26 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 22 млн.

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