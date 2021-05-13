«Динамо» Киев завоевало Кубок Украины, обыграв в финале турнира луганскую «Зарю»

Сегодня, 13 мая, в финальном матче Кубка Украины по футболу киевское «Динамо» встретилось с луганской «Зарей». Встреча состоялась на нейтральном стадионе «Городской» в Тернополе (Украина) и завершилась со счётом 1:0 после экстра-таймов.
На протяжении основного времени матча «Динамо» владело территориальным и игровым преимуществом, однако тотальным его назвать было нельзя. «Заря» тоже периодически выбиралась в свои атаки, но акцент делала на надёжной игре в обороне. Основное время встречи завершилось со счётом 0:0.
В экстра-таймах «Динамо» оказалось сильнее. На 98-й минуте счёт открыл Виктор Цыганков, который несколькими минутами позже имел шанс оформить дубль, но не реализовал пенальти. Финальный свисток арбитра зафиксировал триумф киевлян.
На пути к финалу киевское «Динамо» обыграло «Колос» (1:0) и «Агробизнес» (3:0). «Заря» оставила за бортом турнира «Десну» (1:0), «Верес» (2:1) и «Александрию» (2:1). Донецкий «Шахтёр» выбыл из Кубка Украины на стадии четвертьфинала, сенсационно уступив «Агробизнесу» (0:1).
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