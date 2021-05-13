Судья с помощью VAR отменил пенальти в ворота «МЮ» в матче с «Ливерпулем». Видео

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» проходит перенесённый матч 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». После первого тайма счёт 2:1 в пользу гостей.



На 26-й минуте, ещё при счёте 1:0 в пользу «МЮ», защитник хозяев Эрик Бейи при попытке выбить мяч из собственной штрафной, по мнению главного арбитра матча Энтони Тейлора, нарушил правила, свалив защитника красных Натаниеля Филлипса — пенальти. Однако в игру вмешался VAR, и пригласил Тейлора просмотреть этот эпизод. В итоге главный арбитр отменил своё решение.

Видео спорного эпизода в матче «МЮ» — «Ливерпуль»

«Манчестер Юнайтед» в 35 матчах набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (57) провёл 34 встречи и занимает шестую строчку на настоящий момент.



В первом круге турнира команды сыграли вничью — 0:0.