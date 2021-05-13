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«МЮ» — «Ливерпуль»: Роберто Фирмино в самом начале второго тайма оформил дубль

«МЮ» — «Ливерпуль»: Роберто Фирмино в самом начале второго тайма оформил дубль
Футбол / Англия 0

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» проходит перенесённый матч 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Идёт 60-я минута, счёт 3:1 в пользу гостей.

На 47-й минуте «Ливерпуль» благодаря высокому прессингу отобрал мяч неподалёку от штрафной «Манчестер Юнайтед», далее мяч пришёл к защитнику мерсисайдцев Тренту Александеру-Арнольду, удар которого пришёлся во вратаря хозяев, однако голкипер «МЮ» отбил его перед собой — на отскок первым среагировал Роберто Фирмино и из пределов штрафной переправил мяч в ворота.

Видео второго гола Роберто Фирмино в матче

«Манчестер Юнайтед» в 35 матчах набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (57) провёл 34 встречи и занимает шестую строчку на настоящий момент.

В первом круге турнира команды сыграли вничью — 0:0.

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