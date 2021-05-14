В этом сезоне «МЮ» дома пропустил уже 27 голов — худший результат за 49 лет

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоялся перенесённый матч 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счётом 4:2.



Подопечные Уле-Гуннара Сульшера в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии пропустила дома уже 27 мячей. Как сообщает Opta Sport, это худший результат «МЮ» за последние 49 лет — в сезоне-1971/1972 манкунианцы дома пропустили 26 раз.

Интересно, что в нынешнем сезоне дома больше манкунианцев пропустили только «Ньюкасл Юнайтед» (29) и «Вест Бромвич Альбион» (34).

Видео 27-го пропущенного мяча «МЮ» в домашних матчах АПЛ сезона-2020/2021

«Манчестер Юнайтед» в 36 матчах набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (60) — поднялся на пятое место. У подопечных Юргена Клоппа один матч в запасе.