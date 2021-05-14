Иличич опубликовал изображение новой татуировки, посвящённой встрече с «Ливерпулем» в ЛЧ

33-летний словенский атакующий полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич опубликовал в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» фотографию новой татуировки на ноге, на которой изображён сам футболист, касающийся таблички «это Энфилд» перед встречей 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 с «Ливерпулем» (2:0).

Фото доступно в «инстаграме» Йосипа Иличича.

Отметим, что в той игре Иличич отметился забитым мячом.

В текущем сезоне Йосип Иличич принял участие в 37 встречах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился 7 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Его контракт с бергамасками рассчитан до 30 июня 2022 года, а трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в € 8,5 млн.