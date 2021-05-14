Бруну Фернандеш объяснил поражение «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ливерпулем»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал поражение в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (2:4).

«Мы проводим матчи один за другим. Мы старались показать то, над чем работали на тренировках. После того, как „Ливерпуль“ вышел вперёд, мы пытались оказывать давление и создавать опасность у их ворот. Мы отдали больше пространства сопернику, и они это использовали. Поэтому мы пропустили ещё два гола. В раздевалке все были расстроены, потому что мы допустили ошибки. Но мы извлечём урок и будем прибавлять. Мы пока не показываем своей лучшей игры.

Мы хорошо начали матч, забили, создали ещё несколько моментов. Но после пропущенных голов… Мы дважды пропустили после стандартов. Мы знаем, что должны работать над этим. В этом сезоне мы пропускаем немало таких голов. Нам нужно прибавлять. Мы должны сделать это к следующему матчу с «Фулхэмом» и обеспечить себе второе место", — цитирует Фернандеша официальный сайт клуба.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: