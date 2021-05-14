Шварц: рад, что фанаты ЦСКА и «Динамо» дружат. Может, они вместе выпьют по бокалу пива

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о хороших отношениях между болельщиками бело-голубых и фанатами ЦСКА. Команды сыграют в заключительном, 30-м туре Российской Премьер-Лиги.



«Рад тому, что фанаты ЦСКА и «Динамо» являются друзьями. Может, до или после игры они могут сходить в бар и выпить по бокалу пива. Но как только начнётся игра, всё переходит в разрез борьбы. Наверняка для обеих команд это будет непростая игра», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Матч «Динамо» — ЦСКА, как и остальные встречи 30-го тура чемпионата России, состоится 16 мая. Московское дерби пройдёт на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 14:00 мск.



«Динамо», набрав 47 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (50) располагается строчкой выше.