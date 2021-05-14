Хосеп Гвардиола: почему «Манчестер Сити» должен останавливаться?

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что по-прежнему голоден до трофеев. В нынешнем сезоне «горожане» выиграли Кубок лиги и Премьер-лигу.
«Трофеи вызывают привыкание, выигрывать их так приятно. Почему мы должны останавливаться? Почему мы не должны стараться прибавить и победить вновь? Мы добиваемся результатов, но я всё ещё вижу вещи, которые мне не нравятся.
Когда наступает чувство пресыщения и никакого удовольствия уже нет, то пора прощаться. Но если игроки хотят продолжать, то мы должны двигаться дальше», — приводит слова Гвардиолы Goal.
Гвардиола пришёл в «Манчестер Сити» в 2016 году. За это время вместе с клубом испанский специалист выиграл три чемпионата Англии, Кубок Англии, 3 Кубка лиги и два Суперкубка Англии.
Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Челси»:
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