Онугха: уверен, что буду в сборной России через полтора года. Я могу не хуже Дзюбы

Нападающий «Вайле» Герман Онугха, права на которого принадлежат «Краснодару», рассказал о желании сыграть за сборную России.
«Не выбираю между Россией и Нигерией. Нацелен на сборную России. Год-полтора, и я там буду. Уверен на 100%. Пора, пора. Следующий сезон нужно провести на хорошей ноте, и всё. Почему нет? Мне уже 24 года, у меня хорошие данные, я умею забивать голы. Следующий этап — это сборная России. Мне по силам, уверен в этом. Я сейчас забил четыре в РПЛ, четыре в Дании. Я смотрю на статистику того же Заболотного, того же Соболева, которые забили десять и девять. Да даже на Дзюбу. Я могу не хуже. Да, сейчас Дзюба — самый сильный нападающий. Он находится в хороших и привычных условиях, где он лидер и капитан. На него играют. Потом идёт Соболев, следом — Заболотный. Но скоро Онугха ворвётся в это трио. Это следующая задача», — сказал Онугха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 14 мая 2021
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