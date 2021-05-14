Онугха: уверен, что буду в сборной России через полтора года. Я могу не хуже Дзюбы

Нападающий «Вайле» Герман Онугха, права на которого принадлежат «Краснодару», рассказал о желании сыграть за сборную России.



«Не выбираю между Россией и Нигерией. Нацелен на сборную России. Год-полтора, и я там буду. Уверен на 100%. Пора, пора. Следующий сезон нужно провести на хорошей ноте, и всё. Почему нет? Мне уже 24 года, у меня хорошие данные, я умею забивать голы. Следующий этап — это сборная России. Мне по силам, уверен в этом. Я сейчас забил четыре в РПЛ, четыре в Дании. Я смотрю на статистику того же Заболотного, того же Соболева, которые забили десять и девять. Да даже на Дзюбу. Я могу не хуже. Да, сейчас Дзюба — самый сильный нападающий. Он находится в хороших и привычных условиях, где он лидер и капитан. На него играют. Потом идёт Соболев, следом — Заболотный. Но скоро Онугха ворвётся в это трио. Это следующая задача», — сказал Онугха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«Для меня встать на колено – унижение». Интервью с темнокожим россиянином Онугхой Игрок «Краснодара» покоряет Европу и мечтает о сборной России. Обещает быть не хуже Дзюбы.