Онугха – о расизме: по сравнению с США в России его вообще нет

Нападающий «Вайле» Герман Онугха, права на которого принадлежат «Краснодару», поделился мнением о расизме в США и России.



«BLM выходит за рамки — это стопроцентно, но этот вопрос очень масштабный. В России нет ничего такого, что происходит в Америке, когда там действительно убивают просто так — мы же видели этот случай, а сколько ещё таких было. Но вот именно все эти акции: вставать на колено — для меня это ту мач. Я бы не встал на колено. Почему чёрный человек должен вставать на колено и что-то кому-то доказывать? Это глупо. Для меня это вообще унижение. Что мы пытаемся этим доказать? Что мы такие же, как и все? Я не считаю, что это нужно делать. Конечно, в любом случае нужно как-то на это указать. Вроде это всё забылось в конце девяностых, а сейчас опять стало всплывать. Как-то надо с этим бороться. Но не такими способами.



Если сравнивать с США, то в России расизма вообще нет. Я вообще никогда не встречал. Были какие-то там выкрики фанатов, когда мы играли с «Торпедо», когда я ещё за «Зенит» пензенский бегал. Но для меня это всё — уже какие-то опилки, у меня уже есть к этому человеческая приспособленность. Мне даже пацаны говорили, мол, ты слышал, что они тебе кричали? А я, честно, не слышал. Я настолько абстрагирован от всего, когда я на поле, что ты хоть Боинг посади там — мне всё равно, я ничего не услышу. Выкрики в адрес Гильерме? Это скорее не расизм, а давление на него, хоть и кричат про обезьяну. Или в Роберто Карлоса банан кидали. Но это больше с целью создать давление и понтануться: «О, смотри, я вот банан кинул». Это идёт не потому, что он чёрный или ещё какой-то. Это без какой-либо внутренней ненависти», — сказал Онугха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«Для меня встать на колено – унижение». Интервью с темнокожим россиянином Онугхой Игрок «Краснодара» покоряет Европу и мечтает о сборной России. Обещает быть не хуже Дзюбы.