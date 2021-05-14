«Зенит» заинтересовался тренером «Порту» Консейсау

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау попал в сферу интересов «Зенита», сообщает Record. Помимо российского клуба, в услугах специалиста заинтересованы итальянский «Милан» и французский «Марсель». По информации источника, указанные клубы несколько раз контактировали с наставником.



45-летний Консейсау тренирует «Порту» с 2017 года и привёл клуб к двум чемпионским титулам. В нынешнем сезоне специалист вместе с командой добрался до 1/4 финала Лиги чемпионов.



2 мая «Зенит» принимал «Локомотив» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые разгромили соперника со счётом 6:1 и досрочно стали чемпионами России. Для санкт-петербургского клуба этот титул является третьим подряд. Всё это время команду тренировал Сергей Семак.

Сергей Семак: у «Зенита» нет большого превосходства над каким-либо из клубов