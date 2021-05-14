Тренер вратарей сборной объяснил, почему в команду долго не вызывались Сафонов и Дюпин

Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче ответил на вопрос, почему в национальную команду долгое время не вызывались голкиперы Юрий Дюпин («Рубин») и Матвей Сафонов («Краснодар»).
«Если говорить о Дюпине, у нас вызывалась обойма голкиперов, которой мы были довольны, она играла и приносила результат. Этим всё сказано. Также есть ещё один момент — раньше Дюпин и с «Анжи», и с «Рубином» не боролся за высокие места в турнирной таблице. Сейчас ситуация изменилась, а значит, другим стало и его состояние, и уровень ответственности.
Что касается Сафонова, он и Максименко боролись в составе молодёжной сборной за чемпионат Европы. Сколько лет у нас молодёжка не попадала на Евро? Ему практика была нужна. Взять Матвея и посадить на лавку, чтобы он потом сказал: «Я был в сборной»? Кому от этого польза будет? Вратарь развивается, когда имеет постоянную игровую практику. У них в молодёжной сборной тоже была своя конкуренция, своя командная задача. Россия уже восемь лет не выходила на молодёжный Евро. Зачем их было дёргать из команды в команду? В ноябре у молодёжки не было официальных матчей, и мы вызвали Сафонова. Жаль, что он в ходе сбора заболел коронавирусом», — цитирует Стауче Sport24.
- 14 мая 2021
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