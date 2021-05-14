Наставник «Баварии» Флик согласился возглавить «Шахтёр», но потом выбрал сборную Германии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик был близок к переезду на Украину. Немецкий специалист этой весной договорился о сотрудничестве с донецким «Шахтёром», но потом получил предложение возглавить сборную Германии и отказал «горнякам», сообщил директор украинской телекомпании «Футбол 1/2/3» Александр Денисов.

«Когда я говорил, что «Шахтёр» имеет интерес к двум тренерам серии А, имел в виду Де Дзерби и Паулу Фонсеку, его донецкий клуб рассматривал в теории.

Был и один реальный вариант, по которому велись переговоры. Более того, стороны даже достигли соглашения. Правда, было это ещё весной. Понятно, что клуб не предложил новый контракт Каштру и настраивался, что кто-то новый придёт.

На кого клуб вышел – Ханс-Дитер Флик. Тот самый Флик, который главный тренер «Баварии». Переговоры состоялись, потому что Флик заявил, что покинет «Баварию» по окончании сезона. Переговоры были, Флик подтвердил, что готов возглавить «Шахтёр».

Правда, потом появилась информация, что есть прямой интерес, чтобы Флик стал главным тренером сборной Германии. Тут уже Флик по-джентельменски сказал, что от такого предложения не отказываются. Но что Флик давал принципиальное согласие возглавить «Шахтёр» – такая информация была», – сказал Денисов на YouTube-канале «Великий футбол».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби покинет клуб по окончании сезона и возглавит «Шахтёр». Заместитель директора по футболу донецкого клуба Карло Николини в последнее время активно контактировал с Де Дзерби, что послужило ускорению переговорного процесса. «Шахтёр» убедил тренера в привлекательности проекта. Контракт со специалистом будет заключён на три года, зарплата составит около € 2 млн.