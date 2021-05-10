Источник: Ханс-Дитер Флик возглавит сборную Германии. Контракт — до конца Евро-2024

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик, который покинет свой пост по окончании сезона, возглавит сборную Германии, утверждает Abendzeitung.



По информации источника, контракт между Немецким футбольным союзом (DFB) и специалистом будет рассчитан на три года. Он вступит в силу после окончания предстоящего чемпионата Европы, на котором командой будет руководить нынешний наставник Йоахим Лёв. Ожидается, что Флик выступит со сборной как минимум на чемпионате мира — 2022 и Евро-2024. Условия соглашения не уточняются.



Ранее DFB объявил о переговорах с Фликом на предмет приглашения в сборную Германии. Позднее специалист ответил на вопрос о потенциальном назначении.



Флик возглавил «Баварию» в 2019 году. Под его руководством команда в первом же сезоне завоевала требл, став победителем чемпионата Германии, Кубка страны и Лиги чемпионов. В нынешней кампании мюнхенцы вновь выиграли Бундеслигу.

Видеообзор разгромной победы «Баварии» в матче с мёнхенгладбахской «Боруссией»: