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Источник: Ханс-Дитер Флик возглавит сборную Германии. Контракт — до конца Евро-2024

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
Все турниры
  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Источник: Ханс-Дитер Флик возглавит сборную Германии. Контракт — до конца Евро-2024
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0
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Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик, который покинет свой пост по окончании сезона, возглавит сборную Германии, утверждает Abendzeitung.

По информации источника, контракт между Немецким футбольным союзом (DFB) и специалистом будет рассчитан на три года. Он вступит в силу после окончания предстоящего чемпионата Европы, на котором командой будет руководить нынешний наставник Йоахим Лёв. Ожидается, что Флик выступит со сборной как минимум на чемпионате мира — 2022 и Евро-2024. Условия соглашения не уточняются.

Ранее DFB объявил о переговорах с Фликом на предмет приглашения в сборную Германии. Позднее специалист ответил на вопрос о потенциальном назначении.

Флик возглавил «Баварию» в 2019 году. Под его руководством команда в первом же сезоне завоевала требл, став победителем чемпионата Германии, Кубка страны и Лиги чемпионов. В нынешней кампании мюнхенцы вновь выиграли Бундеслигу.

Видеообзор разгромной победы «Баварии» в матче с мёнхенгладбахской «Боруссией»:

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