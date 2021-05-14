Конте: «Интер» сделал что-то невероятное в этом сезоне, оторвавшись на столько очков

Главный тренер «Интера» Антонио Конте рассказал об уверенности команды в течение всего сезона, а также выразил удивление отрывом клуба в турнирной таблице.



«Когда вы постоянно играете против сильных команд, то вы поднимаете собственный уровень. Победа над «Ювентусом», выигрывавшим чемпионство девять раз подряд, имела для меня большое значение с точки зрения самосознания и самооценки.



Наша самонадеянность и уверенность в собственных силах могла бы обернуться против нас, но мы двигались поступательно, извлекая выгоду из каждого момента.



Честно говоря, я и представить себе не мог, что чемпионат будет проходить в подобном ключе. Наша команда сделала невероятное, оторвавшись от других в турнирной таблице на столько очков», — приводит слова Конте на пресс-конференции официальный сайт клуба.



Напомним, «Интер» стал чемпионом Италии сезона-2020/2021, завоевав 19-е скудетто в истории.

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