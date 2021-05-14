Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Конте: «Интер» сделал что-то невероятное в этом сезоне, оторвавшись на столько очков

Конте: «Интер» сделал что-то невероятное в этом сезоне, оторвавшись на столько очков
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Интера» Антонио Конте рассказал об уверенности команды в течение всего сезона, а также выразил удивление отрывом клуба в турнирной таблице.

«Когда вы постоянно играете против сильных команд, то вы поднимаете собственный уровень. Победа над «Ювентусом», выигрывавшим чемпионство девять раз подряд, имела для меня большое значение с точки зрения самосознания и самооценки.

Наша самонадеянность и уверенность в собственных силах могла бы обернуться против нас, но мы двигались поступательно, извлекая выгоду из каждого момента.

Честно говоря, я и представить себе не мог, что чемпионат будет проходить в подобном ключе. Наша команда сделала невероятное, оторвавшись от других в турнирной таблице на столько очков», — приводит слова Конте на пресс-конференции официальный сайт клуба.

Напомним, «Интер» стал чемпионом Италии сезона-2020/2021, завоевав 19-е скудетто в истории.

Антонио Конте и Лаутаро Мартинес провели шуточный боксёрский поединок. Видео
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021