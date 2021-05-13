Антонио Конте и Лаутаро Мартинес провели шуточный боксёрский поединок. Видео

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес и главный тренер команды Антонио Конте провели шуточный боксёрский поединок.



После конфликта, который возник вчера между игроком и тренером во время матча 36-го тура чемпионата Италии c«Ромой» (3:1), Лаутаро извинился перед командой. Сегодня «Интер» устроил барбекю на тренировочной базе.



В своём официальном «инстаграме» Антонио Конте выложил видео, на котором они с Мартинесом находятся на импровизированном боксёрском ринге. На кадрах нападающий «Интера» Ромелу Лукаку представляет участников поединка.



«Прямой эфир из Мэдисон-Сквер-Гарден…», — подписал фото итальянский тренер.

Напомним, «Интер» стал 19-кратным чемпионом Италии 2 мая, после ничьей в матче «Аталанты» и «Беневенто» (2:2).