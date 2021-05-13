Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Антонио Конте и Лаутаро Мартинес провели шуточный боксёрский поединок. Видео

Антонио Конте и Лаутаро Мартинес провели шуточный боксёрский поединок. Видео
Футбол / Италия 0

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес и главный тренер команды Антонио Конте провели шуточный боксёрский поединок.

После конфликта, который возник вчера между игроком и тренером во время матча 36-го тура чемпионата Италии c«Ромой» (3:1), Лаутаро извинился перед командой. Сегодня «Интер» устроил барбекю на тренировочной базе.

В своём официальном «инстаграме» Антонио Конте выложил видео, на котором они с Мартинесом находятся на импровизированном боксёрском ринге. На кадрах нападающий «Интера» Ромелу Лукаку представляет участников поединка.

«Прямой эфир из Мэдисон-Сквер-Гарден…», — подписал фото итальянский тренер.

Напомним, «Интер» стал 19-кратным чемпионом Италии 2 мая, после ничьей в матче «Аталанты» и «Беневенто» (2:2).

Лаутаро Мартинес извинился перед командой и Конте за поведение во время игры с «Ромой»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021