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Директор «Боруссии»: Холанд будет с нами в следующем сезоне. Я полностью расслаблен

Директор «Боруссии»: Холанд будет с нами в следующем сезоне. Я полностью расслаблен
Футбол / Германия 0

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке рассказал о будущем норвежского форварда клуба Эрлинга Холанда.

«Я дал ясно понять, что Холанд будет играть в следующем сезоне за нас. «Барселона» и «Реал» чётко понимают, на что им придётся пойти, чтобы получить Эрлинга. Я полностью расслаблен.

Никто не верил нам, когда мы говорили о том, что Джейдон Санчо останется в команде. Но он всё ещё с нами.

Мы можем работать дальше и ощущать себя спокойно, потому что у нас на руках контракты с игроками, в которых всё оговорено», — цитирует Ватцке издание Sport.es.

Эрлинг Холанд перешёл в дортмундскую «Боруссию» в январе 2020 года за € 20 млн с дополнительными бонусами. В сезоне-2020/2021 норвежец провёл 39 матчей во всех турнирах, забив 39 мячей и отдав 11 голевых передач.

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