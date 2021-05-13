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Мбаппе — самый дорогой футболист в мире по версии KPMG, Холанд — второй

Мбаппе — самый дорогой футболист в мире по версии KPMG, Холанд — второй
Футбол / Прочие турниры 0

Нидерландская аудиторская компания KPMG представила список самых дорогих футболистов планеты.

Сумма складывается из нескольких факторов, в которые входят уровень игрока, его статус, срок контракта и текущая форма.

На первом месте расположился форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе со стоимостью в € 189 млн. На второй позиции находится норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, его цена — € 131 млн. Замыкает тройку капитан «Тоттенхэма» Гарри Кейн с ценником в € 127 млн.

Самые дорогие футболисты мира по версии KPMG:

1. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – € 189 млн;
2. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд) – € 131 млн;
3. Гарри Кейн («Тоттенхэм») – € 127 млн;
4. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») – € 121 млн;
5. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – € 119 млн;
6. Неймар («Пари Сен-Жермен») – € 116 млн;
7. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») – € 113 млн;
8-10. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) – € 110 млн;
8-10. Мохамед Салах («Ливерпуль») – € 110 млн;
8-10. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль») – € 110 млн.

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