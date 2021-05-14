Вингер «Манчестер Сити» забил потрясающий гол пяткой в прыжке. Видео

На стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне проходит матч 36-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити». После первого тайма счёт ничейный — 2:2.



Гости уступали по ходу матча 1:0, но сравняли счёт на 39-й минуте. А ещё через три минуты «горожане» уже вышли вперёд — навес Илкая Гюндогана со штрафного пошёл в центр штрафной, где вингер Ферран Торрес, стоя спиной к воротам, выпрыгнул и пяткой перевёл мяч в ворота.

Потрясающий гол Феррана Торреса в матче с «Ньюкаслом»

«Манчестер Сити» в 35 матчах набрал 80 очков и досрочно стал победителем английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Сороки» (39) — на 16-м месте.



В матче первого круга, состоявшемся 26 декабря 2020 года, «горожане» обыграли «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 2:0.