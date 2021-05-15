«Манчестер Сити» обновил очередной рекорд АПЛ

«Манчестер Сити» в матче 36-го тура АПЛ сезона-2020/2021 обыграл «Ньюкасл Юнайтед» (4:3) и установил новое уникальное статистическое достижение.
Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали двенадцатую победу подряд в гостевых матчах АПЛ и установили новый рекорд турнира.
Фотографию можно увидеть на странице «Ман Сити» в "Твиттере".
Ранее «Челси» в 2008 году и «Манчестер Сити» в 2017 году выдавали победную серию из 11 матчей на чужих полях. Интересно, что это не только рекорд АПЛ (лига образовалась в 1992 году), но и всего английского футбола. С момента образования Футбольной лиги в 1888 году ни одной команде из первых четырёх дивизионов не покорялось подобное достижение.
Видео победного гола «горожан» в матче с «Ньюкаслом»
«Манчестер Сити» в 36 матчах набрал 83 очка. Подопечные Хосепа Гвардиолы ещё во вторник, 11 мая, досрочно стал победителем английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Сороки» (39) — на 16-м месте.
- 15 мая 2021
-
00:59
-
00:56
-
00:50
-
00:46
-
00:43
-
00:38
-
00:30
-
00:21
-
00:20
-
00:09
- 14 мая 2021
-
23:58
-
23:58
-
23:44
-
23:32
-
23:28
-
23:26
-
23:22
-
23:16
-
23:00
-
22:58
-
22:45
-
22:41
-
22:27
-
22:17
-
22:16
-
22:08
-
22:06
-
21:52
-
21:51
-
21:30
-
21:28
-
21:25
-
21:11
-
21:08
-
20:57