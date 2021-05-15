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«Манчестер Сити» обновил очередной рекорд АПЛ

«Манчестер Сити» обновил очередной рекорд АПЛ
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» в матче 36-го тура АПЛ сезона-2020/2021 обыграл «Ньюкасл Юнайтед» (4:3) и установил новое уникальное статистическое достижение.

Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали двенадцатую победу подряд в гостевых матчах АПЛ и установили новый рекорд турнира.

Фотографию можно увидеть на странице «Ман Сити» в "Твиттере".

Ранее «Челси» в 2008 году и «Манчестер Сити» в 2017 году выдавали победную серию из 11 матчей на чужих полях. Интересно, что это не только рекорд АПЛ (лига образовалась в 1992 году), но и всего английского футбола. С момента образования Футбольной лиги в 1888 году ни одной команде из первых четырёх дивизионов не покорялось подобное достижение.

Видео победного гола «горожан» в матче с «Ньюкаслом»

«Манчестер Сити» в 36 матчах набрал 83 очка. Подопечные Хосепа Гвардиолы ещё во вторник, 11 мая, досрочно стал победителем английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Сороки» (39) — на 16-м месте.

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