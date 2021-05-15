Невероятный гол пяткой в прыжке и семь забитых мячей в обзоре матча «Ньюкасл» — «Ман Сити»

На стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне, что на севере Англии, состоялся матч 36-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой «горожан» со счётом 4:3. В составе победителей хет-трик оформил Ферран Торрес и ещё один гол в свой актив записал Жоан Канселу. За «Ньюкасл» отличились Эмиль Крафт, Жоэлинтон и Джоезев Уиллон.
Видеообзор матча «Ньюкасл» — «Манчестер Сити».
«Манчестер Сити» в 36 матчах набрал 83 очка. Подопечные Хосепа Гвардиолы ещё во вторник, 11 мая, досрочно стали победителями английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Сороки», в свою очередь, набрав 39 очков, находятся на 16-м месте.
В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграет с «Брайтон энд Хоув Альбион», а «Ньюкасл» встретится с «Шеффилд Юнайтед».
- 15 мая 2021
-
03:54
-
03:34
-
02:31
-
02:12
-
01:28
-
00:59
-
00:56
-
00:50
-
00:46
-
00:43
-
00:38
-
00:30
-
00:21
-
00:20
-
00:09
- 14 мая 2021
-
23:58
-
23:58
-
23:44
-
23:32
-
23:28
-
23:26
-
23:22
-
23:16
-
23:00
-
22:58
-
22:45
-
22:41
-
22:27
-
22:17
-
22:16
-
22:08
-
22:06
-
21:52
-
21:51
-
21:30