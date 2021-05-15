Невероятный гол пяткой в прыжке и семь забитых мячей в обзоре матча «Ньюкасл» — «Ман Сити»

На стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне, что на севере Англии, состоялся матч 36-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой «горожан» со счётом 4:3. В составе победителей хет-трик оформил Ферран Торрес и ещё один гол в свой актив записал Жоан Канселу. За «Ньюкасл» отличились Эмиль Крафт, Жоэлинтон и Джоезев Уиллон.

Видеообзор матча «Ньюкасл» — «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» в 36 матчах набрал 83 очка. Подопечные Хосепа Гвардиолы ещё во вторник, 11 мая, досрочно стали победителями английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Сороки», в свою очередь, набрав 39 очков, находятся на 16-м месте.

В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграет с «Брайтон энд Хоув Альбион», а «Ньюкасл» встретится с «Шеффилд Юнайтед».