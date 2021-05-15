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Алдонин: «Рубин» мотивирован, поэтому у «Ротора» мало шансов на выживание

Алдонин: «Рубин» мотивирован, поэтому у «Ротора» мало шансов на выживание
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Ротор».

«Рубин» проводит хороший чемпионат. Даже если они не попадут в тройку, а только в еврокубки, то всё равно сезон для казанцев можно будет считать успешным. В первую очередь это заслуга тренерского штаба. Потому что команда регулярно обновлялась, не было крепкого костяка. А сейчас формируется очень хорошая конкурентная среда. Если удастся сохранить лидеров, то в следующем сезоне коллектив будет бороться за самые высокие места.

Для обеих команд встреча принципиальная, потому что одни борются за медали, а другие — за выживание. Надо понимать, что родина и друзья — это всё за полем. А на нём — борьба и очки, которые могут принести благо коллективу, в котором ты работаешь.

В концовке сезона у подопечных Юрия Батуренко был очень тяжёлый календарь. Понятно, что это не отговорка. Серия поражений говорит о том, что команда пребывает в плохом физическом и психологическом состоянии. Волгоградцам остаётся лишь стиснуть зубы и терпеть. «Рубин» мотивирован, поэтому у «Ротора» мало шансов на выживание.

«Ротор» рискует вылететь из РПЛ в первом же сезоне. В большей степени это вопрос к руководству клуба. Мне очень жалко болельщиков «Ротора». Они ждали возвращения в Премьер-лигу, связывали большие надежды с командой, но та не оправдала их. Если бы не коронавирус, уверен, в Волгограде постоянно собирался бы полный стадион. Это город с большими футбольными традициями», — цитирует Алдонина RT на русском.

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