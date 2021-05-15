Суарес: хочу иметь возможность сыграть на ЧМ-2022, а затем покинуть сборную Уругвая

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес сообщил, что планирует завершить карьеру в сборную Уругвая после чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.



«Я хочу иметь возможность сыграть на чемпионате мира в Катаре, а затем покинуть сборную. Во-первых, из-за возраста, а во-вторых, из-за молодых игроков, которым нужно открыть дорогу в сборную. Они должны получить шанс. Когда приходит время, человеку приходится принимать непростые решения, несмотря на то, как сложно они ему даются. Но я работал над этим долгое время», — приводит слова Суареса Marca.



Суарес стал игроком «Атлетико» осенью 2020 года. В нынешнем сезоне 34-летний уругвайский футболист принял участие в 30 матчах чемпионата Испании, забил 19 голов и отдал 3 результативные передачи. С 2007 года Суарес вызывается в сборную Уругвая.

Луис Суарес: переход в «Атлетико» стал для меня огромным испытанием во многих отношениях