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Суарес: хочу иметь возможность сыграть на ЧМ-2022, а затем покинуть сборную Уругвая

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Суарес: хочу иметь возможность сыграть на ЧМ-2022, а затем покинуть сборную Уругвая
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес сообщил, что планирует завершить карьеру в сборную Уругвая после чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.

«Я хочу иметь возможность сыграть на чемпионате мира в Катаре, а затем покинуть сборную. Во-первых, из-за возраста, а во-вторых, из-за молодых игроков, которым нужно открыть дорогу в сборную. Они должны получить шанс. Когда приходит время, человеку приходится принимать непростые решения, несмотря на то, как сложно они ему даются. Но я работал над этим долгое время», — приводит слова Суареса Marca.

Суарес стал игроком «Атлетико» осенью 2020 года. В нынешнем сезоне 34-летний уругвайский футболист принял участие в 30 матчах чемпионата Испании, забил 19 голов и отдал 3 результативные передачи. С 2007 года Суарес вызывается в сборную Уругвая.

Луис Суарес: переход в «Атлетико» стал для меня огромным испытанием во многих отношениях
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