Гол Педро Роши с пенальти помог «Спартаку-2» обыграть «Чертаново» в матче ФНЛ
В матче 42-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» принимал «Чертаново». Встреча прошла на четвёртом поле академии «Спартак» имени Ф. Черенкова в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
В составе «Спартака-2» голы забили Владислав Шитов, Педро Роша, успешно реализовавший пенальти, и Степан Мельников, оформивший дубль в этой встрече. За «Чертаново» забили Илья Молтенинов, Даниил Тюменцев и Александр Радионов.
«Спартак-2» набрал 49 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Футбольной национальной Лиги сезона-2020/2021. «Чертаново» (27) — на 21-м месте.
В другом матче тура ФНЛ «Велес» встречался с «Текстильщиком». Игра, прошедшая на стадионе «Авангард» в Домодедово, завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
ФНЛ - Первый дивизион. 42-й тур
15 мая 2021, суббота. 14:00 МСК
Спартак-2
Москва
Окончен
4 : 3
Чертаново
Москва
0:1 Молтенинов – 25' 1:1 Мельников – 39' 1:2 Тюменцев – 49' 2:2 Шитов – 60' 3:2 Роша – 67' (пен) 4:2 Мельников – 73' 4:3 Радионов – 90+3'
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