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Гол Педро Роши с пенальти помог «Спартаку-2» обыграть «Чертаново» в матче ФНЛ

Гол Педро Роши с пенальти помог «Спартаку-2» обыграть «Чертаново» в матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 42-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» принимал «Чертаново». Встреча прошла на четвёртом поле академии «Спартак» имени Ф. Черенкова в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе «Спартака-2» голы забили Владислав Шитов, Педро Роша, успешно реализовавший пенальти, и Степан Мельников, оформивший дубль в этой встрече. За «Чертаново» забили Илья Молтенинов, Даниил Тюменцев и Александр Радионов.

«Спартак-2» набрал 49 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Футбольной национальной Лиги сезона-2020/2021. «Чертаново» (27) — на 21-м месте.

В другом матче тура ФНЛ «Велес» встречался с «Текстильщиком». Игра, прошедшая на стадионе «Авангард» в Домодедово, завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

ФНЛ - Первый дивизион. 42-й тур
15 мая 2021, суббота. 14:00 МСК
Спартак-2
Москва
Окончен
4 : 3
Чертаново
Москва
0:1 Молтенинов – 25'   1:1 Мельников – 39'   1:2 Тюменцев – 49'   2:2 Шитов – 60'   3:2 Роша – 67' (пен)   4:2 Мельников – 73'   4:3 Радионов – 90+3'
ФНЛ - Первый дивизион. 42-й тур
15 мая 2021, суббота. 14:00 МСК
Велес
Москва
Окончен
2 : 1
Текстильщик
Иваново
0:1 Альшанский – 40'   1:1 Боковой – 62'   2:1 Джамалутдинов – 88' (пен)
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