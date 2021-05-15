Гол Педро Роши с пенальти помог «Спартаку-2» обыграть «Чертаново» в матче ФНЛ

В матче 42-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» принимал «Чертаново». Встреча прошла на четвёртом поле академии «Спартак» имени Ф. Черенкова в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.



В составе «Спартака-2» голы забили Владислав Шитов, Педро Роша, успешно реализовавший пенальти, и Степан Мельников, оформивший дубль в этой встрече. За «Чертаново» забили Илья Молтенинов, Даниил Тюменцев и Александр Радионов.



«Спартак-2» набрал 49 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Футбольной национальной Лиги сезона-2020/2021. «Чертаново» (27) — на 21-м месте.



В другом матче тура ФНЛ «Велес» встречался с «Текстильщиком». Игра, прошедшая на стадионе «Авангард» в Домодедово, завершилась победой хозяев со счётом 2:1.