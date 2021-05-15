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Кержаков: «Томь» сейчас в режиме ожидания. Команда на 100% заслуживает быть в ФНЛ

Кержаков: «Томь» сейчас в режиме ожидания. Команда на 100% заслуживает быть в ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков выразил надежду, что томская команда останется в Футбольной национальной лиге.

«Я считаю, что мы сделали практически всё, что могли. То, что в весенней части чемпионата спустя 16 игр мы находимся где-то в восьмёрке — это и отображает настоящую силу команды. Так получилось, что нам чуть-чуть не хватило. Не будем отматывать назад, мы понимаем, где нам чего не хватило.

Сейчас мы находимся в режиме ожидания, мы первые в этой очереди. Я надеюсь и уверен, что футбол благодарит тех, кто отдаёт себя полностью игре. Команда «Томь» весной сделала всё для того, чтобы остаться в ФНЛ, и я считаю, она на 100% заслуживает здесь быть. Да, возможно, это не слишком спортивный принцип, но по-спортивному, начиная с зимы, мы 100% заслуживаем этого.

Если подытожить, хочу сказать огромное спасибо всем за то, что здесь я почувствовал, что такое настоящий профессиональный футбол, почувствовал, что такое любовь болельщиков ко мне как к тренеру, и за самоотдачу ребят, которые приняли и поняли, что мы от них просим. К сожалению, футбол состоит не только из одного отрезка: в первом мы были действительно отвратительны. Спасибо вам большое», — приводит слова Кержакова пресс-служба ФНЛ.

Ранее определился список команд Футбольной национальной лиги, которые оказались в зоне вылета из турнира по итогам сезона-2020/2021. Одним из них стала «Томь», набравшая 41 очко.

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