Левандовски обратился к фанатам и сотрудникам «Баварии» после повторения рекорда Мюллера

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски опубликовал пост в «Инстаграме» после матча с «Фрайбургом» (2:2), в котором он забил гол и повторил вечный рекорд Герда Мюллера.
«Я достиг цели, что когда-то казалось мне невозможным… Я невероятно горжусь тем, что творю историю для „Баварии“ и принимаю участие в том, о чём фанаты будут рассказывать своим детям, следуя примеру таких легенд, как Герд Мюллер. Индивидуальные рекорды в футболе становятся возможными только благодаря одноклубникам. Благодарю всех сотрудников „Баварии“. Я всегда устанавливаю планку как можно выше, я всегда ожидаю большего от себя и хочу пересечь новые границы. Это мой путь. Спасибо, что поверили в меня», — написал Левандовски.
Польский нападающий забил первый мяч в игре 33-го тура немецкой Бундеслиги с «Фрайбургом» (2:2). Левандовски повторил «вечный» рекорд бывшего нападающего «Баварии» Герда Мюллера. Сейчас на счету Левандовского 40 голов в 28 матчах. Столько же в чемпионате Германии за один сезон забивал только Герд Мюллер.
- 15 мая 2021
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