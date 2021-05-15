Источник: Зидан объявил игрокам «Реала» об уходе

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил футболистам команды, что покидает команду по окончании сезона, сообщает Goal.

Французский специалист объявил о своём решении в раздевалке перед матчем с «Севильей», который завершился со счётом 2:2.

Ранее сообщалось, что, по информации ряда источников, 48-летний специалист хочет уйти из «Реала», так как морально и физически устал от напряжения. Тренер хотел покинуть клуб вне зависимости от того, станут «сливочные» чемпионами Испании или нет.

Зидан возглавляет «Реал» с марта 2019 года. Под его руководством мадридский клуб стал чемпионом Испании в прошлом сезоне.

Мадридский «Реал», набрав в 36 матчах 78 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидирует в Примере мадридский «Атлетико», в активе которого 80 очков.