Источник: Зидан объявил игрокам «Реала» об уходе

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил футболистам команды, что покидает команду по окончании сезона, сообщает Goal.
Французский специалист объявил о своём решении в раздевалке перед матчем с «Севильей», который завершился со счётом 2:2.
Ранее сообщалось, что, по информации ряда источников, 48-летний специалист хочет уйти из «Реала», так как морально и физически устал от напряжения. Тренер хотел покинуть клуб вне зависимости от того, станут «сливочные» чемпионами Испании или нет.
Зидан возглавляет «Реал» с марта 2019 года. Под его руководством мадридский клуб стал чемпионом Испании в прошлом сезоне.
Мадридский «Реал», набрав в 36 матчах 78 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидирует в Примере мадридский «Атлетико», в активе которого 80 очков.
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