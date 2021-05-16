«Рейнджерс» выиграл чемпионат Шотландии, не уступив ни разу

«Рейнджерс» ни разу не проиграл в чемпионате Шотландии в сезоне-2020/2021. Команда обеспечила себе чемпионский титул.

Клуб из Глазго одержал 32 победы и шесть раз сыграл вничью. «Рейнджеры» набрали 102 очка, забили 92 мяча и пропустили 13 голов. Второе место занял «Селтик», набравший 77 очков. Третье место у «Хиберниана» (63 очка).

В марте «Рейнджерс» досрочно стал чемпионом шотландской Премьер-лиги. Это первый трофей Стивена Джеррарда в качестве главного тренера. Легенда «Ливерпуля» возглавил «Рейнджерс» летом 2018 года и в двух предыдущих сезонах приводил команду к серебряным медалям.

Ранее стало известно, что в «Рейнджерс» продолжит карьеру бывший нападающий «Спартака-2» Фэшн Сакала. 23-летний замбиец придёт в команду на правах свободного агента.