Марадишвили: ЦСКА должен обыграть «Динамо», а после матча поймём, какое место займём в РПЛ

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо».



«Впереди финальный матч сезона, и все понимают важность этой игры. К сожалению, в плане попадания в еврокубки не всё зависит от нас, но мы должны одержать победу, а после финального свистка поймём, какое место займём по итогам сезона», — приводит слова Марадишвили пресс-служба ЦСКА.

Матч заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Динамо» — ЦСКА состоится сегодня, 16 мая, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Динамо» — ЦСКА.