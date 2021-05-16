Марадишвили: ЦСКА должен обыграть «Динамо», а после матча поймём, какое место займём в РПЛ
Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо».
«Впереди финальный матч сезона, и все понимают важность этой игры. К сожалению, в плане попадания в еврокубки не всё зависит от нас, но мы должны одержать победу, а после финального свистка поймём, какое место займём по итогам сезона», — приводит слова Марадишвили пресс-служба ЦСКА.
Матч заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Динамо» — ЦСКА состоится сегодня, 16 мая, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Динамо» — ЦСКА.
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