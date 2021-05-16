Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Марадишвили: ЦСКА должен обыграть «Динамо», а после матча поймём, какое место займём в РПЛ

Марадишвили: ЦСКА должен обыграть «Динамо», а после матча поймём, какое место займём в РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо».

«Впереди финальный матч сезона, и все понимают важность этой игры. К сожалению, в плане попадания в еврокубки не всё зависит от нас, но мы должны одержать победу, а после финального свистка поймём, какое место займём по итогам сезона», — приводит слова Марадишвили пресс-служба ЦСКА.

Матч заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Динамо» — ЦСКА состоится сегодня, 16 мая, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Динамо» — ЦСКА.

Сандро Шварц: «Динамо» хочет победить ЦСКА. На поле выйдет сильнейший состав
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021