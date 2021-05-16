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Фонсека: Моуринью всегда может попросить моего совета по поводу «Ромы»

Фонсека: Моуринью всегда может попросить моего совета по поводу «Ромы»
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека высказался по поводу того, что со следующего сезона команду тренировать будет португальский специалист Жозе Моуринью.

«Жозе знает, что я здесь. Если он захочет, то всегда может попросить моего совета по поводу команды», — приводит слова Фонсеки Football Italia.

Ранее «Рома» на своём официальном сайте объявила об уходе главного тренера Паулу Фонсеки. Специалист покинет команду по окончании сезона, когда завершится действие его контракта. В матче 37-го тура итальянской Серии А «Рома» переиграла «Лацио» со счётом 2:0. Эта победа стала первой в римском дерби для Фонсеки. До этого команда два раза уступила «Лацио», а также два раза сыграла вничью.

Бывший главный тренер «Челси», «Реала» и «Тоттенхэма» Жозе Моуринью возглавит римский клуб со следующего сезона.

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