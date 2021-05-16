Фонсека: Моуринью всегда может попросить моего совета по поводу «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека высказался по поводу того, что со следующего сезона команду тренировать будет португальский специалист Жозе Моуринью.
«Жозе знает, что я здесь. Если он захочет, то всегда может попросить моего совета по поводу команды», — приводит слова Фонсеки Football Italia.
Ранее «Рома» на своём официальном сайте объявила об уходе главного тренера Паулу Фонсеки. Специалист покинет команду по окончании сезона, когда завершится действие его контракта. В матче 37-го тура итальянской Серии А «Рома» переиграла «Лацио» со счётом 2:0. Эта победа стала первой в римском дерби для Фонсеки. До этого команда два раза уступила «Лацио», а также два раза сыграла вничью.
Бывший главный тренер «Челси», «Реала» и «Тоттенхэма» Жозе Моуринью возглавит римский клуб со следующего сезона.
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