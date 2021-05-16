«Ростов» — «Краснодар»: составы команд на матч 30-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Краснодара» на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ростов» — «Краснодар».
«Ростов»: Рудаков, Терентьев, Козлов, Осипенко, Хаджикадунич, Мамаев, Байрамян, Фольмер, Глебов, Хашимото, Соу.
Запасные: Песьяков, Рукас, Павловец, Алеесами, Тугарев, Норманн, Алмквист, Гигович, Обухов, Полоз, Саплинов.
«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Чернов, Мартынович, Сорокин, Ионов, Стоцкий, Классон, Олссон, Кабелла, Вандерсон.
Запасные: Городов, Бабурин, Смольников, Камболов, Уткин, Кайо, Марков, Берг.
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