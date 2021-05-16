Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ростов» — «Краснодар»: составы команд на матч 30-го тура РПЛ

«Ростов» — «Краснодар»: составы команд на матч 30-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Краснодара» на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ростов» — «Краснодар».

«Ростов»: Рудаков, Терентьев, Козлов, Осипенко, Хаджикадунич, Мамаев, Байрамян, Фольмер, Глебов, Хашимото, Соу.

Запасные: Песьяков, Рукас, Павловец, Алеесами, Тугарев, Норманн, Алмквист, Гигович, Обухов, Полоз, Саплинов.

«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Чернов, Мартынович, Сорокин, Ионов, Стоцкий, Классон, Олссон, Кабелла, Вандерсон.

Запасные: Городов, Бабурин, Смольников, Камболов, Уткин, Кайо, Марков, Берг.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021