ЭСК РФС оценила работу Владислава Безбородова в матче «Спартак» — «Химки»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) оценила работу арбитра Владислава Безбородова в матче 29-го тура чемпионата России «Спартак» — «Химки» (2:1).



Напомним, ранее «Химки» обратились в ЭСК РФС с просьбой дать оценку работе судьи в эпизоде с участием защитника «Спартака» Айртоном Лукасом, произошедшем на 37-й минуте матча. В борьбе с Айртоном форвард гостей Максим Глушенков получил красную карточку.



«Судья правильно не удалил игрока «Спартака» №6 Лукаса Айртона на 37-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях игрока «Спартака» №6 Лукаса Айртона отсутствуют признаки агрессивного поведения. Футболист совершает естественное для бега движение ногой, не используя шипы для наступания на бедро соперника. По мнению Комиссии, также не должно расцениваться как проявление агрессии и возможное непреднамеренное (случайное) касание, выполненное в рамках обычного физиологического движения тела футболиста», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте РФС.

Глушенков дисквалифицирован на два матча за удар Айртона в игре «Спартак» — «Химки»