Болельщики «Спартака» с трибун обратились к избитому директору Фетисову
Болельщики московского «Спартака» с трибун обратились к ранее пострадавшему в драке Антону Фетисову — директору клуба по связям с общественностью. В данный момент красно-белые в Грозном играют с местным «Ахматом», хозяева ведут со счётом 2:1 на 60-й минуте встречи.
«Антон, выздоравливай», — написали фанаты на белом баннере.
Фото: Евгений Марков, «Чемпионат»
Напомним, инцидент произошёл 9 мая. У Фетисова случился конфликт на выходе из ресторана, после чего его избили. После драки он попал в реанимацию. У Антона была диагностирована открытая черепно-мозговая травма. Сообщалось, что по факту избиения Фетисова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.
Директор «Спартака» Фетисов дал первый комментарий после избиения
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