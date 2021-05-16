Болельщики «Спартака» с трибун обратились к избитому директору Фетисову

Болельщики московского «Спартака» с трибун обратились к ранее пострадавшему в драке Антону Фетисову — директору клуба по связям с общественностью. В данный момент красно-белые в Грозном играют с местным «Ахматом», хозяева ведут со счётом 2:1 на 60-й минуте встречи.

«Антон, выздоравливай», — написали фанаты на белом баннере.

Фото: Евгений Марков, «Чемпионат»

Напомним, инцидент произошёл 9 мая. У Фетисова случился конфликт на выходе из ресторана, после чего его избили. После драки он попал в реанимацию. У Антона была диагностирована открытая черепно-мозговая травма. Сообщалось, что по факту избиения Фетисова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.