Наумов: «Спартак» играл солидно с «Ахматом», но не уверен, что пройдёт квалификацию ЛЧ

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал результаты матчей 30-го тура чемпионата России.



«Очень интересная развязка. Жаль немного «Ротор», надеялся, что они удержат счёт. А что касается «Локомотива», то было понятно, что «Спартак» своего не упустит. «Локомотив» уступил своё место, сыграв вничью с «Динамо». А теперь на год о Лиге чемпионов можно забыть. Чувствовалось, что «Спартак» был настроен, играл солидно. Но я не очень уверен, что красно-белые пройдут квалификацию.



А что касается «Локомотива», то я очень рад за клуб. Порадовали болельщиков, такие матчи всегда очень тяжёлые, казалось бы, всё для тебя, но мяч не шёл. Хорошо, что ребята до последнего боролись, не опустили руки, и молодой Рыбчинский поставил победную точку», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.