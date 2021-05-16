Наумов: «Спартак» играл солидно с «Ахматом», но не уверен, что пройдёт квалификацию ЛЧ

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал результаты матчей 30-го тура чемпионата России.
«Очень интересная развязка. Жаль немного «Ротор», надеялся, что они удержат счёт. А что касается «Локомотива», то было понятно, что «Спартак» своего не упустит. «Локомотив» уступил своё место, сыграв вничью с «Динамо». А теперь на год о Лиге чемпионов можно забыть. Чувствовалось, что «Спартак» был настроен, играл солидно. Но я не очень уверен, что красно-белые пройдут квалификацию.
А что касается «Локомотива», то я очень рад за клуб. Порадовали болельщиков, такие матчи всегда очень тяжёлые, казалось бы, всё для тебя, но мяч не шёл. Хорошо, что ребята до последнего боролись, не опустили руки, и молодой Рыбчинский поставил победную точку», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 16 мая 2021
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