Николич: благодарен «Локомотиву» за всю ту работу, которую мы провели в этом сезоне

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат матча 30-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0).
«Хочу поздравить команду с победой. Мы создавали очень много моментов, но не забивали. «Локомотив» заслужил эту победу. Я благодарен команде за всю ту работу, которую мы провели в этом сезоне. У нас в Сербии есть поговорка: «Никогда не легко, но всегда красиво» — это о нашем сезоне. В конце декабря и начале января никто не верил в нас. Мы выиграли Кубок, а также до последней секунды боролись за вторую позицию. «Локомотив» — лучшая команда в России после зимнего сбора: 13 побед в 15 матчах. Я горжусь этим результатом и всей нашей командой, также благодарю болельщиков за большую поддержку. Можно сделать анализ, что мы не только хорошо сыграли в концовке чемпионата, но и неплохо выступили в Лиги чемпионов», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
- 16 мая 2021
-
18:13
-
18:12
-
18:11
-
18:11
-
17:57
-
17:57
-
17:56
-
17:55
-
17:48
-
17:46
-
17:39
-
17:36
-
17:34
-
17:25
-
17:23
-
17:18
-
17:16
-
17:14
-
17:09
-
17:09
-
17:08
-
17:02
-
17:01
-
17:00
-
16:59
-
16:53
-
16:51
-
16:50
-
16:48
-
16:48
-
16:45
-
16:43
-
16:43
-
16:42
-
16:39