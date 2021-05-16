Николич: благодарен «Локомотиву» за всю ту работу, которую мы провели в этом сезоне

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат матча 30-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0).

«Хочу поздравить команду с победой. Мы создавали очень много моментов, но не забивали. «Локомотив» заслужил эту победу. Я благодарен команде за всю ту работу, которую мы провели в этом сезоне. У нас в Сербии есть поговорка: «Никогда не легко, но всегда красиво» — это о нашем сезоне. В конце декабря и начале января никто не верил в нас. Мы выиграли Кубок, а также до последней секунды боролись за вторую позицию. «Локомотив» — лучшая команда в России после зимнего сбора: 13 побед в 15 матчах. Я горжусь этим результатом и всей нашей командой, также благодарю болельщиков за большую поддержку. Можно сделать анализ, что мы не только хорошо сыграли в концовке чемпионата, но и неплохо выступили в Лиги чемпионов», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.