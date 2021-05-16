ЦСКА не сыграет в еврокубках впервые с сезона-2001/2002

Сегодня, 16 мая, состоялся матч «Динамо» — ЦСКА. Встреча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Таким образом, московский ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и не пробился в еврокубковые турниры. Последний раз армейцы не выступали в еврокубках в сезоне-2001/2002.

Напомним, чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит», который выступит в групповом этапе Лиги чемипонов. В квалификации Лиги чемпионов сыграет «Спартак», занявший второе место, а «Локомотив» попробует свои силы в Лиге Европы благодаря победе в Кубке России. «Рубин» и «Сочи» ппопали в квалификационные раунды Лиги конференций.