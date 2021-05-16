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Покер Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Тамбов», «Ростов» дома проиграл «Краснодару»

Покер Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Тамбов», «Ростов» дома проиграл «Краснодару»
Футбол / РПЛ 0

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» встречался с «Зенитом». Игра прошла на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась победой гостей со счётом 5:1.

В составе «Зенита» покер оформил нападающий Артём Дзюба. Ещё один гол за санкт-петербургскую команду забил защитник «Тамбова» Фарход Васиев, отправивший мяч в собственные ворота. Единственный гол за «Тамбов» забил форвард Кирилл Климов.

В другом матче заключительного тура РПЛ «Ростов» принимал «Краснодар». Встреча, прошедшая на стадионе «Ростов-Арена» в Ростове-на-Дону, завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В компенсированное время первого тайма встречи счёт открыл полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон. На 49-й минуте хавбек гостей Юрий Газинский отправил мяч в собственные ворота и сравнял счёт. На 60-й минуте встречи форвард Вандерсон вновь вывел «Краснодар» вперёд. В компенсированное время встречи итоговый счёт установил хавбек «быков» Кайо Панталеан.

Россия - Премьер-Лига. 30-й тур
16 мая 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Тамбов
Тамбов
Окончен
1 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Дзюба – 11'   1:1 Климов – 45'   1:2 Дзюба – 55'   1:3 Дзюба – 72'   1:4 Дзюба – 74'   1:5 Васиев – 90+3' (автогол)
Россия - Премьер-Лига. 30-й тур
16 мая 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Олссон – 45+4'   1:1 Газинский – 49' (автогол)   1:2 Вандерсон – 60'   1:3 Панталеан – 90+7'
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