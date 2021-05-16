Покер Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Тамбов», «Ростов» дома проиграл «Краснодару»

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» встречался с «Зенитом». Игра прошла на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась победой гостей со счётом 5:1.
В составе «Зенита» покер оформил нападающий Артём Дзюба. Ещё один гол за санкт-петербургскую команду забил защитник «Тамбова» Фарход Васиев, отправивший мяч в собственные ворота. Единственный гол за «Тамбов» забил форвард Кирилл Климов.
В другом матче заключительного тура РПЛ «Ростов» принимал «Краснодар». Встреча, прошедшая на стадионе «Ростов-Арена» в Ростове-на-Дону, завершилась победой гостей со счётом 3:1.
В компенсированное время первого тайма встречи счёт открыл полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон. На 49-й минуте хавбек гостей Юрий Газинский отправил мяч в собственные ворота и сравнял счёт. На 60-й минуте встречи форвард Вандерсон вновь вывел «Краснодар» вперёд. В компенсированное время встречи итоговый счёт установил хавбек «быков» Кайо Панталеан.
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