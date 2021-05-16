Гендиректор «Ротора» – о переносе игры «Уфы»: сговор? Такие вещи вслух не могу озвучивать

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал перенос матча 30-го тура РПЛ «Уфа» — «Арсенал» (2:1) на два часа позже из-за жары.

«Конечно, это неправильно. Все матчи последнего тура должны играться в одно время, чтобы не было различных вариантов. «Уфа» и «Арсенал» — наши прямые конкуренты. Если в Уфе сложилась такая ситуация, то надо было и наш матч переносить, пока там не наладится погода. Я как никто понимаю, что они играли, зная наш результат. Это просто безобразие, других слов нет.



Готовы ли пойти в суд? Будем консультироваться с юристами, просто так это оставлять нельзя. Я перед матчем общался с Чебаном – исполнительным директором лиги, но он сослался на регламент, сказал, что при такой температуре играть нельзя. Ну, градусник можно поставить в разных местах: на солнце, в тень или под кондиционер. А дальше выводы делайте сами.



Эмоций сейчас никаких быть не может, прописку мы потеряли и очень расстроены. Переигровка? Не знаю, но в это не верю – «Рубин» уйдет в отпуск, кто такое может решение принять. Мы об этом переносе узнали за час, всё держалось в тайне до последнего. Приехали на стадион и узнали, что там в Уфе жара стоит.



Есть ли здесь сговор? Вы сами как думаете? Вслух такие вещи не могу озвучивать, у меня нет доказательств. Моё мнение понятно», — сказал Рекечинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.