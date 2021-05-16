Алисон Бекер — первый вратарь в истории «Ливерпуля», забивший в официальном матче

«Ливерпуль» одержал волевую победу в матче 36-го тура АПЛ с «Вест Бромвич Альбион» (2:1). Победный гол забил вратарь мерсисайдцев Алисон Бекер, попутно установивший уникальное для его команды достижение.
28-летний бразилец стал первым вратарём в истории «Ливерпуля», забившим в официальном матче, сообщает Opta Sport.
Фотографию можно увидеть на странице Opta Joe в "Твиттере".
Алисон Бекер летом 2018 года подписал шестилетний контракт с «Ливерпулем». Мерсисайдцы заплатили за его переход «Роме» € 72,5 млн, что сделало его самым дорогим вратарём в истории футбола.
«Ливерпуль» был основан в 1892 году. Красные являются 19-кратными чемпионами Англии.
Мерсисайдцы в 36 матчах набрали 63 очка и занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич» (26) — на предпоследнем, 19-м месте.
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